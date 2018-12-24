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Son dakika: ’cü Başkana ceza

Fetullahçı ’nün yargı yapılanmasının önemli isimlerinden , ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 18:19 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 18:51
Son dakika: FETÖ’cü Başkana 12 yıl ceza

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yargı yapılanmasının önemli en isimlerinden eski İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Ali Alçık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 9.Ceza Dairesi'nde yapılan duruşma sonucu kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Alçık'ı Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan mahkum etti.

Ali Alçık, HSK'nın FETÖ kontrolünde olduğu dönemde İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapıyordu. Ali Alçık daha sonra Yargıtay üyeliğine seçilmiş 15 Temmuz sonrasında meslekten ihraç edilerek gözaltına alınmıştı.

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Son dakika: FETÖ’cü Başkana 12 yıl ceza
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