Teröristlere kış baskını

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'daPKK'ya yönelik operasyonda 3 sığınak ortaya çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice, Kulp, Silvan ilçelerinde 19 Aralık'tan itibaren güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan operasyon gece tamamlandı. Operasyonda, biri 200 metrekare genişliğinde 7 odalı olmak üzere 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda 2 uzun namlulu tüfek, el yapımı patlayıcı düzeneği, 60 mm havan mühimmatı, 46 kilogram amonyum nitrat, 37 büyük tüp, 5 küçük tüp, 4 pil bloğu, 166 pil, akü, güneş paneli, ampermetre, lazer mesafe ölçer, gizlenme ağı, 6 terörist kıyafeti, 30 metre kablo ile bol miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Rüstem Nergiz" kod adlı PKK/KCK'lı M.T'yi Silvan'da yakaladı. Siirt'in Eruh ilçesindeki PKK operasyonunda da 6 sığınak tespit edildi. Operasyonlara erzak tespit köpeği "Çaki" de katıldı.