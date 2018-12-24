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Son dakika: 'dan sınır ötesi operasyon!

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 23 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 11:17 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 11:34
Son dakika: TSK'dan sınır ötesi operasyon!

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı sonrası silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi: "Düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Ayrıntılar gelecek...

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Son dakika: TSK'dan sınır ötesi operasyon!
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