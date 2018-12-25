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Aliyev’e doğum günü telefonu

Giriş Tarihi: 25.12.2018
Aliyev’e doğum günü telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan İstanbul'dan Ankara'ya geldikten sonra Aliyev'i arayarak doğum gününü kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, kendisine sağlık ve huzur dolu bir ömür dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İki lider, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda son derece iyi olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. AA
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Aliyev’e doğum günü telefonu
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