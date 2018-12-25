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Aynularab'daki terör mevzilerinde zırhlı askeri araçlar görüntülendi

'nın Suruç ilçesi karşısında bulunan terör örgütü /'nın işgalindeki Aynularab'da (Kobani) teröristlerce mevzi oluşturuldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 14:37 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 14:47
Aynularab'daki terör mevzilerinde zırhlı askeri araçlar görüntülendi

Suruç ilçesinin Mürşitpınar Mahallesi kırsalından Aynularab'daki terör mevzilerinde zaman zaman yaşanan hareketlilik AA kameralarınca görüntülendi.

Aynularab'ın güneyindeki bir tepede inşa edilen gözetleme kulesinin yanında oluşturulan terör mevzisinde, iki zırhlı askeri aracın beklemesi kameralara yansıdı.

Araçların üzerinde kırmızı ve siyah bez parçaları bulunması da dikkati çekti.

Şehrin doğusunda yer alan terör örgütü YPG/PKK'nın mevzi olarak kullandığı tepede ise 3 teröristin hareketliliği gözlendi. Gün içinde dürbünle Türkiye topraklarını gözetlediği görülen teröristler, tepe civarında devriye geziyor.

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Aynularab'daki terör mevzilerinde zırhlı askeri araçlar görüntülendi
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