Başkan Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Erdoğan İstanbul adayını 29 Aralık'ta açıklayacağını belirtti.
"İSTANBUL ADAYIMIZI 29 ARALIK'TA AÇIKLAYACAĞIZ"
Meclisteki AK Parti grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçimler için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını ne zaman açıklayacağına ilişkin soruya "29 Aralık tarihinde açıklayacağız inşaAllah" şeklinde karşılık verdi.
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