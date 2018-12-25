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Başkan Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul adayını açıklayacağı tarihle ilgili bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 13:15 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 13:29
Başkan Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Erdoğan İstanbul adayını 29 Aralık'ta açıklayacağını belirtti.

"İSTANBUL ADAYIMIZI 29 ARALIK'TA AÇIKLAYACAĞIZ"

Meclisteki AK Parti grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçimler için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını ne zaman açıklayacağına ilişkin soruya "29 Aralık tarihinde açıklayacağız inşaAllah" şeklinde karşılık verdi.

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Başkan Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması
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