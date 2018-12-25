Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi Meclis'te kabul edildi. 2019 senesini en başarılı, en iyi şekilde değerlendirmemize imkan sağlayan bir bütçe hazırladığımıza inanıyorum. Bütçemizi en iyi şekilde kullanarak Türkiye'yi şahlandırmaya devam edeceğiz. Dengelenme, disiplin ve değişim esasıyla hazırladığımız 2019 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve kesin hesap kanunun hayırlı olmasını diliyorum.

2019 yılı bütçe giderlerimizi 961 milyar lira, faiz hariç olarak da 843 milyar lira olarak planladığımızı görüyorum. 2019 yılı için bütçe gelirlerini 880,4 milyar, bütçe açığını 80,6 milyar lira, faiz dışı fazla 37 milyar lira olarak görüyoruz. Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Vergileri yine milletimize sunmayı esas alıyoruz.

AK Parti öncesi toplanan vergilerin, bizim dönemimizde nereye harcandığı konusunda örnek vereceğim:

2002 yılında faiz harcamaları bütçe giderlerinin yüzde 43'üne karşılık geliyordu. Bir başka ifadeyle her 100 liralık verginin 86 lirasını faiz ödemesine ayırıyorduk Bay Kemal. Şimdi bu oran, 2017 yılı itibariyle bu oran yüzde 10'lar seviyesine geriledi. Demek ki 100 liralık verginin 10 lirasını faiz giderlerine, kalanını milletimize hizmet olarak harcıyoruz.

İHRACATTA YIL SONUNDA 170 MİLYAR DOLAR RAKAMINI GÖRECEĞİZ

Sadece ekonomiyi büyütmekle kalmadık, temelini de sağlamlaştırdık. Hızlı bir toparlanma sürecindeyiz. İşsizlik oranını 2019'da yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğiz. İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. İnşallah yıl sonunda 170 milyar dolar rakamını göreceğiz. Enflasyonu da önümüzdeki yıl hedeflerimizdeki seviyeye indirmeye kararlıyız.

SATIN ALMA PARİTESİNE GÖRE DÜNYANIN EN BÜYÜK 12.EKONOMİSİ OLACAĞIZ

Önümüzdeki yıl satın alma paritesine göre dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 13.sıradan 12.sıraya yükseleceğiz. Satın alma paritesi döviz kurundan etkilenmediği için ülkelerin ekonomik güçleri açısından önemlidir. G-20 toplantılarına giderken dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi olarak giderken, diğer yandan satınalma paritesine baktığımızda 12'nci olduğumuzun ne kadar önemli olduğunu varın düşünün.

2019 BÜTÇESİ HİZMET AMAÇLI BİR BÜTÇEDİR

Değerli arkadaşlar 2019 bütçesi hizmet amaçlı bir bütçedir. Önümüzdeki yıl eğitime ayırdığımız kaynağın 161 milyar liraya çıkarıyoruz. Sağlığa 157 milyar lira ayırıyoruz. Belediyelerimiz için 93,6 milyar lira aktarıyoruz. Tarım sektörü için 16,1 milyar lira, tarımsal yatırımlara 5,1 milyar lira, diğer desteklere 5,3 milyar lira olmak üzere 26,5 milyar lira.

KILIÇDAROĞLU KENDİSİNE AİT HAYALİ BİR BÜTÇEDEN KONUŞUYOR

Ana muhalefetin sözcüsü konuşuyor 'Esnaf kepenkleri kapattı, çiftçi tarlasını satıyor' diyor. Sen size ait hayali bütçeden konuşuyorsun. Biz bugüne kadar sürekli hep çiftçimizin, esnafımızın yanında olduk. Tavsiye ederim, bir sor bakalım TOBB'a sor, TİM'e sor ne kadar bu yıl içerisinde esnaf veya şirket faaliyete girdi, ne kadar kapandı. Sor bakalım, sana nasıl bir rakam verecekler. Sana söyleyim 6'da 1. 6 açıldıysa 1 kapandı. Biz böyle çalışıyoruz. Ama bunların dünyadan haberi yok. Bu rakamları TİM'de açık açık anlattık. Bunların hayatı yalan üzerine kurulu.

BES'DE FON TUTARI 87 MİLYAR LİRAYI BULDU

BES'te katılımcı sayısı 7 milyona, fon tutarı 87 milyar lirayı buldu. Sistemi cazip hale getirmek için çalışmalar sürüyor. Devlet katkı payı için 4,1 milyar lira daha ayırdık. Devleti yaşatmak için insanı yaşatmamız gerekiyor. Akaryakıtta vazgeçtiğimiz ÖTV tutarı 8 milyar liranın üzerindedir. Pek çok sektörüde ÖTV ve KDV indirimleri yaptık. Vergi politikalarını bütüncül ve adil anlayışla gözden geçireceğiz. 2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek.

Buradan tüm milletime sesleniyorum. Turizmde çok iyi bir yılı geride bırakıyoruz. Bu çerçevede 2019 yılını Göbeklitepe yılı olarak ilan ediyoruz. Bölgeyi Göbeklitepe yılında ayağa kaldıracağız. Şanlıurfa'da açılışını bizzat yapacağız.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VATANDAŞA BÜYÜK MÜJDE Yılbaşından itibaren konutlarda elektriğe yüzde 10 indirim yapılacak. Aynı zamanda konutlarda ve KOBİ'ler ile ticarethanelerde kullanılan doğalgazda yüzde 10'luk indirime gidiyoruz. Bölgesel istihdam teşvkini bir yıl daha uzatıyoruz. İşverene asgari ücret için verdiğimiz destek devam edecek.

2019 GÖBEKLİTEPE YILI OLACAK

Buradan tüm milletime sesleniyorum. Turizmde çok iyi bir yılı geride bırakıyoruz. Bu çerçevede 2019 yılını Göbeklitepe yılı olarak ilan ediyoruz. Bölgeyi Göbeklitepe yılında ayağa kaldıracağız. Şanlıurfa'da açılışını bizzat yapacağız.

AHaber CANLI YAYIN