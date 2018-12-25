Cumhurbaşkanı elektrik ve doğalgaz indirimi müjdesi verdi! Elektrik ve doğalgaz idirimi ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; müjde vermeye devam ediyor. "Bölgesel istihdam teşvkini bir yıl daha uzatıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca konutlarda da yılbaşından itibaren indirim geçerli olacak dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarının satır başları...

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi Meclis'te kabul edildi. 2019 senesini en başarılı, en iyi şekilde değerlendirmemize imkan sağlayan bir bütçe hazırladığımıza inanıyorum. Bütçemizi en iyi şekilde kullanarak Türkiye'yi şahlandırmaya devam edeceğiz. Dengelenme, disiplin ve değişim esasıyla hazırladığımız 2019 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve kesin hesap kanunun hayırlı olmasını diliyorum. 2019 yılı bütçe giderlerimizi 961 milyar lira, faiz hariç olarak da 843 milyar lira olarak planladığımızı görüyorum. 2019 yılı için bütçe gelirlerini 880,4 milyar, bütçe açığını 80,6 milyar lira, faiz dışı fazla 37 milyar lira olarak görüyoruz. Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Vergileri yine milletimize sunmayı esas alıyoruz.

İHRACAT RAKAMLARI

İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Yıl sonu itibariyle yeni bir rekor kırarak 170 milyar dolar rakamını göreceğiz. Bay Kemal, cari açık azalıyor. Cari işlemler açığını 30 milyar doların altına çekeceğimize işaret ediyor. Enflasyonu önümüzdeki yıl hedeflerimizin gerisine indirmekte kararlıyız. Önümüzdeki yıl satınalma paritesine göre dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi olmaktan 12'nciliğe yükseleceğiz. Satınalma paritesi döviz kurundan etkilenmediği için oldukça anlamdır. G-20 toplantılarına giderken dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi olarak giderken, diğer yandan satınalma paritesine baktığımızda 12'nci olduğumuzun ne kadar önemli olduğunu varın düşünün.

2019 bütçesi hizmet odaklı bir bütçedir. Önümüzdeki yıl eğitime ayırdığımız kaynağın 161 milyar liraya çıkarıyoruz. Sağlığa 157 milyar lira ayırıyoruz. Belediyelerimiz için 93,6 milyar lira aktarıyoruz. Tarım sektörü için 16,1 milyar lira, tarımsal yatırımlara 5,1 milyar lira, diğer desteklere 5,3 milyar lira olmak üzere 26,5 milyar lira.