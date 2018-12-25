Erdoğan, DEAŞ’ın kökünü kazımak için ne gerekiyorsa yapabilecek biri

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de DEAŞ'tan geri kalanların kökünün kazınması için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de DEAŞ'tan geri kalanların kökünün kazınması için ne gerekiyor ise yapılacağı konusunda beni güçlü şekilde bilgilendirdi ve bunu fazlasıyla yapabilecek biri. Ayrıca Türkiye hemen Suriye'nin yan tarafında. Askerlerimiz eve dönüyor" ifadelerini kullandı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinden birkaç gün sonra ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.Öte yandan ABD'nin Kentucky eyaleti senatörü Rand Paul, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Trump'ın Suriye'den çekilme kararına destek verdiğini söyleyerek "Başkan ile gurur duyuyorum. Söz verdiği tam olarak buydu ve bence insanlar onunla aynı fikirde. Uzun zamandır ve çok fazla yerde savaştayız" dedi.