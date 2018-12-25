Eski emniyet müdürüne FETÖ’den hapis cezası

- Eski emniyet müd��rüne FETÖ'den hapis cezası



Ali Gözeten

İZMİR (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davada yargılanan İzmir'de görev yapan eski emniyet müdürü Mehmet Çalışkan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İzmir'de, FETÖ'ye yönelik davada yargılanan eski emniyet müdürünün yargılandığı davada karar çıktı. İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Çalışkan ile avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, İzmir Emniyet Müdürlüğünde 4. sınıf emniyet müdürü olarak görev yaptığı sırada KHK ile meslekten ihraç edilen Çalışkan'ın hakkındaki tanık beyanları ve toplanan delilleri de göz önünde bulundurarak, sanığın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Çalışkan ise hiçbir suç işlemediğini ve terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, "Hayatım boyunca bırakın terör örgütü üyeliğini, herhangi bir futbol takımı ya da dernek üyeliğim bile yoktur" dedi. Yaklaşık 2,5 yıldır tutuklu olduğunu söyleyen Çalışkan, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum ettiği Çalışkan'ın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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