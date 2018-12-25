Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne hapis cezası

sanığı eski emniyet müdürüne hapis cezası

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik davada yargılanan eski emniyet müdürüne 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 10:42
FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne hapis cezası

16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Çalışkan ile avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, İzmir Emniyet Müdürlüğünde 4. sınıf emniyet müdürü olarak görev yaptığı sırada KHK ile meslekten ihraç edilen Çalışkan'ın, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını ve FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer aldığını belirtti.

Savcı, hakkındaki tanık beyanları ve toplanan delilleri de göz önünde bulundurarak, sanığın, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Çalışkan ise kanunlara aykırı hiçbir suç işlemediğini savunarak, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürdü. Çalışkan, "Hayatım boyunca bırakın terör örgütü üyeliğini, herhangi bir futbol takımı ya da dernek üyeliğim bile yoktur." dedi.

Yaklaşık 2,5 yıldır tutuklu olduğunu söyleyen Çalışkan, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum ettiği Çalışkan'ın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sahipli hayvanları öldürüp satan çete çökertildi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN