HDP’den CHP ile ittifak itirafı

BUGÜN NELER OLDU

CHP, 24 Haziran seçimlerinde oy desteğiyle TBMM'ye taşıdığı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yerel seçimler öncesinde yine el altından temas yürütüyor. Gizli ittifak görüşmelerinin itirafı ise HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'den geldi. Bilgen, 'CHP-HDP ittifakı' olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine batıdaki şehirlerde herhangi bir resmi talep olmadığı sürece kendi yol haritalarını belirleyeceklerini söyledi. Bilgen, "Yerelde adaylar, parti örgütleri birbirleri ile temas halindeler. Bizim il örgütlerimiz aday göstermeye inandıkları yerlerde aday çıkartma çalışması yürütüyorlar. Ortaklaşılabilecek, iş birliği yapılabilecek batı şehirlerinde de iş birliğine açık olacaklar. 30 Aralık'ta çok sayıda büyük şehirde ve ilde bir tür genişletilmiş ön seçim mekanizmasını işleteceğiz. 30 Aralık'tan sonra ortaya çıkacak listelerle birlikte bu uygulamanın olmadığı bazı şehirler, ocak ayının ilk haftasında açıklanacak" diye konuştu.