İzmir’de teröristlere sahip çıkanlara operasyon: 10 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in talimatıyla terör örgütü destekleyicilerine yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE SAHİP ÇIKTILAR

Facebook, Twitter, çeşitli forum ve bloklar gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden DHKP/C, THKO, TKP/ML, MLKP, THKP/C ve TDKP terör örgütleri içerisinde silahlı faaliyet göstermekte iken girdikleri çatışmalarda ölü ele geçen örgüt mensuplarına ve terör örgütlerinin sözde kurucularına sahip çıktıkları belirlenen 10 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yaptıkları yorumlar ile silahlı mücadeleyi savundukları, kamuoyunu yanlış bilgilendirdikleri, güvenlik güçleri tarafından terör örgütlerine yönelik yapılan tüm operasyonları eleştirip güvenlik güçlerini operasyonların sorumlusu olarak göstermeye çalıştıkları ortaya çıktı.

6 GÖZALTI

Operasyon kapsamında İzmir ve ilçelerinde Birol A., Ayhan F., Levent Ç., Demir D., Gülizar A. ve Menderes Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel yayınlar ve dijital materyallere el konuldu. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam edildiği öğrenildi.