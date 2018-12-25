Münbiç kıskaç altına alındı

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde PKK/YPG işgalindeki Münbiç'e yönelik büyük bir askeri sevkıyat başlattı.Suriye'deki Türk askeri üslerindeki çok sayıdaki zırhlı araç ve personel El Bab- Cerablus-Münbiç sınır hattına yönlendirildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarına katılan komando birliklerine Münbiç operasyonu için "Hazırlanın" emri verildi. Kilis ve Gaziantep sınır hattı üzerinden Suriye'ye giren askerler, Münbiç'i Cerablus hattı boyunca Kuzey, El Bab hattı boyunca da Batı ve Güneybatı cephelerinden kuşattı.TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) il hedefi Münbiç'i teröristlerden temizlemek olacak. Münbiç'e düzenlenecek operasyonla birlikte bölgenin en stratejik noktalarından biri olan Tışrın (Tishrin) Barajı'nın kontrolü de Türk ordusuna geçecek. Bölgede son 48 saatte yaşanan gelişmelerin ardından Rejim ordusu da Münbiç'in güney kırsalına büyük bir askeri sevkıyat gerçekleştirdi. TSK, El Bab üzerinden açacağı cephe ile Suriye ordusunun Münbiç'e girmesini ve teröristlerin güney hattı boyunca lojistik destek almasını engelleyecek.TSK, Münbiç hattına askeri sevkıyat yapmaya devam ederken ÖSO'ya ait yüzlerce zırhlı araçtan oluşan askeri konvoy da Cerablus-El Bab- Münbiç hattına gönderildi. Gece boyunca süren sevkıyatta doçka ve uçaksavarlardan oluşan konvoylar cephe hattına yerleştirildi. 10 bin ÖSO mensubu, Münbiç'i kuşattı. Türkiye'den gelecek emri beklediklerini söyleyen Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir, "Askeri hazırlığımızı tamamladık, ağır silahlarımızı cephe hattına yerleştirmeye başladık. Münbiç'i işgal altından kurtarmak, oradaki kardeşlerimizi özgürlüğe kavuşturmak için Türkiye'den gelecek emri bekliyoruz" diye konuştu.Münbiç'te tansiyon yükselirken bölgedeki siviller de şehri terk etmeye devam ediyor. Fırat'ın doğusundan Münbiç'e gelen siviller buradan da ÖSO denetimindeki Fırat Kalkanı bölgesine geliyor. Siviller, "İnsanlar Münbiç'ten çıkmak istiyor ama terör örgütü buna izin vermiyor. Halkın üzerinde büyük bir baskı var, insanlar korkuyor. Terör örgütü gençleri zorla askere alıyor. İnsanlar Türkiye'nin yapacağı operasyonu umutla bekliyor" dedi.ABD'li askerlerin Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) birlikler gönderdiği Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te devriyelere devam ettiği belirtildi. Sputnik'e konuşan görgü tanıkları, ABD'li askerlerin Münbiç'ten çıkmadığını ve bölgedeki devriye faaliyetlerine devam ettiğini ifade etti. Bir görgü tanığı, "Türkiye'nin desteklediği muhtelif güçlerin mevzilerinin bulunduğu El Aun bölgesinden geldiler" dedi. Görgü tanığı, ABD'li askerlerin çok sayıda Demokratik Suriye Güçleri (DSG) üyesiyle cadde ve pazar yerlerinde yaya devriye faaliyeti yürüttüğünü de kaydetti.Öte yandan Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, Suriye'de PKK/YPG'ye verilen silahların geri alınıp alınmayacağına yönelik sorusuna yazılı bir açıklama yaptı. Robertson yaptığı açıklamada, "Verilen silahların sınırlı, görevlere özel olacağı ve DEAŞ'ı yenilgiye uğratma hedefine ulaşmak için kademeli olarak sağlanacağı konusunda her zaman açık olduk" ifadesini kullanayarak net bir yanıt vermekten kaçınıldı.