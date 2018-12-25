Sahipli hayvanları öldürüp satan çete çökertildi!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şile Esenceli Mahallesi'nden silah sesleri gelmesi üzerine hakarete geçildi ve böleye Asayiş birlikleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede bir hayvanın başından vurulup ve kesildiği tespit edildi. Bunun üzerine çevrede geniş güvenlik tedbirleri alınarak arama yapıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada; 1 araç ile aracın yanında gizlenmiş vaziyette S.K., A.T. ve B.G. isimli 3 şahıs yakalandı. Yapılan takip neticesinde, suça karıştığı değerlendirilen A.A. isimli şahıs kaçtığı ormanlık alanda saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Şahısları sorguya alan Jandarma ekipleri, şüpheli A.A.'nın ormanlık alana gizlediği 1 adet av tüfeğini havanın aydınlanmasını müteakip yaptığı arama neticesinde ele geçirirken olay yerindeki delil niteliğindeki bütün materyalleri muhafaza altına aldı.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri bölgesel işbirlikçileri belirledi. Bunun üzerine işbirlikçilere baskın düzenleyen ekipler organizatör H.T. ile birlikte V.C. ve S.A. isimli şahısları da yakaladı.

KASAP DEĞİL SUÇ MAKİNASI

Şüphelilerin tüfekle vurdukları hayvanları önce parçaladıklarını, ardından parçaladıkları etleri araçla Küçükçekmece'de bir kasap dükkânına sattıklarını tespit eden Jandarma ekipleri, buraya yaptıkları baskınla kasap A.Y. isimli şahsı da yakaladı.

Yakalanmamak için sahte kimlik kullanan şüphelinin 16 yıl hapis yattığı, aynı zamanda dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 23 yıl hapis cezasının bulunduğu ve hırsızlıktan sahteciliğe kadar farklı 15 suçtan arandığı tespit edildi.

BİRÇOK HIRSIZLIK AYDINLATILDI

Şüphelilerin bölgede daha önce de benzer yöntemler kullanarak hayvan hırsızlığı gerçekleştirdikleri jandarmanın titiz çalışması sonucunda ortaya çıktı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde şebeke çökertilerek bölgede yaşayan vatandaşların rahat bir nefes alması sağlandı.

Sorgulamalarını müteakip adliyeye sevk edilen zanlılar adliyeye girişlerinde vatandaşlar tarafından infialle karşılandı. Adliyeye sevk edilen organizatör H.T. ile birlikte A.T., A.A., B.G. ve S.K. olmak üzere 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.