Bakan Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: Yalanlarından bıktık

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftira, yalan ve hakaretlerinden dolayı defalarca tazminat ödemeye mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine yalana sarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın İsrail'e gittiğini öne sürdü. Bakan Albayrak, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik 'İsrail'e gittiğine ilişkin' sözlerine sert tepki gösterdi. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar" ifadelerini kullandı.