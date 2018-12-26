Başkan Erdoğan’dan yeni yıl müjdeleri

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin son grup toplantısında yeni yıla dair müjdeleri paylaştı. İşte Erdoğan'ın konuşması;Son dönemdeki dalgalanmaların yol açtığı sıkıntılar elbette var ama hiçbiri aşamayacağımız şeyler değildir. Nitekim hızlı bir toparlanma sürecindeyiz. Önümüzdeki yıl satın alma paritesine göre, dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi olmaktan bir sıra yükselişle 12'nciliğe yükseleceğiz.2019 ve 2020'de ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek. Kadın, genç ve engelli istihdamındaki teşvik süresini 12 aydan 18'e çıkardık. İmalat sanayisinde yatırım teşvik belgesi şartı aranmaksızın 2019 yılı boyunca; araştırma geliştirme faaliyetlerinde ise süre sınırı olmaksızın yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV alınmayacak.Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük-orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal- gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz.Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz. Halen 51 ilimizde ve 2 ilçemizde işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek. 2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz.Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 için asgari ücreti net 2 bin 20 lira olarak açıkladı. Yüzde 26'nın üzerinde bir yükseliş, bunu Bay Kemal'in çok iyi bilmesi lazım ama anlamaz, asgari ücretin net 417 lira arttığını gösteriyor.Bunlar bütçe görüşmelerinde kalkıp kabinemizin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Gerekli dersi tabii ki yargıda vereceğiz. Çünkü bunlar ancak o dilden anlarlar. Önce tazminat sonra ceza.Elbette biz bölücü örgütün Meclis'teki taşeronlarının asıl karın ağrılarının farkındayız. Bunun için de onların söylediklerini, hakaretlerini, çirkefliklerini nazarı dikkate almıyoruz. Onların Kandil'deki terör baronlarından icazet almadan bir kelime dahi edemediklerini, edemeyeceklerini gayet iyi biliyoruz. Şu anda açıklamıyorum ama bugün yarın sizlere bu konuda da gayet önemli müjdeler verebiliriz.Biri, 52 vatandaşımızın hayatına mal olan 6-8 Ekim olaylarını kışkırtan şahsın gönüllü avukatlığına soyunuyor. AİHM'nin art niyetli kararını gündeme taşıyarak Türk mahkemelerine, hakim ve savcılarına saldırıyor. Tüm bunları da bölücü örgütün siyasi uzantılarının kullandığı tezlerle, argümanlarla yapmaya çalışıyor. Siz değil misiniz çocukların, kadınların, yaşlı insanların katilleri? Siz değil misiniz öğretmenlerimizi dağa kaçıranlar?İstiklal Caddesi'nden, Dolmabahçe'ye, Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne, Başbakanlık Ofisi'ne kadar nasıl saldırıldığını, gayet iyi biliyoruz. Bunların organizasyonunun içerisinde Bay Kemal'in nasıl rol üstlendiğini de gayet iyi biliyoruz. Bunları unutmayacağız, unutturmayacağız.Hedefimiz ocak ortasına kadar aday açıklama sürecini tamamlayıp, mahalli seçimler manifestomuzu milletimizle paylaşmaktır.Başkan Erdoğan grup toplantısındaki konuşmasında ana muhalefetle ilgili eleştirilerde bulundu. İşte sözleri:CHP'nin başındaki zatın bölücü terör örgütü mensuplarına nasıl 'cici çocuk', 'çiçek çocuk' muamelesi yaptığını, onları nasıl 'arkadaşlar' diyerek aklamaya çabaladığını ekran ekran gezerek PYD, YPG'yi nasıl meşrulaştırmaya çalıştığını da gayet iyi hatırlıyoruz. Bu durum karşısında sadece, 'Allah CHP seçmenine sabır versin' diyorum.Bütçe üzerinde söz alanCHP yöneticilerinin açıklamalarınabakıldığı zaman, bütçe ile ilgilidişe dokunur tek bir söz ve fikirdahi bulamıyorsunuz. Onun yerinebol hakaret, hamaset, yalan,iftira, manipülasyon var. Sokakçetelerine övgü, Türkiye karşıtlarınabolca malzeme var.CHP, 15 Temmuz ihanetisırasında sergilediğigayri milli tavırla, 17-25Aralık girişimindekiFETÖ'yedestekveren politikalarıyla, çukureylemleri sırasında bölücü örgütünşehirdeki uzantılarına canlıkalkan olan tavırlarıyla yüzleşmemiştir. CHP'nin gerçek anlamda bir özeleştiriye, kendi geçmişi ile yapacağı samimi yüzleşmeye ihtiyacı olduğu çok açıktır. 31 Mart, milletimizin bu kifayetsizliğin ötesinde ülkeye zarar verme noktasına gelen CHP zihniyetinden kurtulmasının miladı olacaktır.CHP, terör örgütleri ve parlamentodakitemsilcileriyleomuz omuza yürüyor. Biz bunlarıncemaziyelevvellerini deiyi biliriz. Bu tablo asla bizimiçin sürpriz değildir. Onun içinCHP'lilerin bu eş başkana karşıson günlerde artan muhabbetlerinin,ilgi ve alakalarının kaynağıelbette düşündürücüdür. Bu tabloasla bizim için sürpriz değildir.Gerek komisyonlardagerekse bütçe görüşmelerindeşu hakikati gördük. Meclis'tekiana muhalefet koltuğu münhaldurumdadır. Böyle ana muhalefetolmaz. Bunların o edep,adaptan yoksun, kavgacıruhuyla muhalefetolmaz.Grup toplantısında turizmle ilgili de değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan "Çok iyi bir yılı geride bıraktık. Önümüzdeki yıl yeni ve daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz. 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan ediyoruz. Bu çerçevede Gaziantep de, Mardin de Adıyaman da aynı şekilde bu işin içerisinde olacak. Bölgeyi Göbeklitepe Yılı'nda ayağa kaldıracağız. 2018'de Truva Yılı turizme yüzde 60 canlılık getirmişti. Şanlıurfa'da atılan bu adımla çok daha büyük bir sıçramayı yaşayacağız. Anadolu'nun insanlık tarihindeki yerini ortaya koyan bu kadim yerleşim alanı tüm dünyanın dikkatini çekecek önemde. İnşallah en kısa sürede Şanlıurfa'ya da gideceğiz.Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısından çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.- Meclis Başkanımızın adaylığı noktasında istifa nereden çıktı? Dersinizi iyi çalışmamışsınız. Milletvekilliği süreci, bir belediye başkanı seçilinceye kadar aynen devam eder. Meclis Başkanlığında da durum aynıdır. Aday olması ve seçilmesi halinde istifa etmesi gerekir. Ondan önce istifaya gerek yok. Parlamento şu anda nasıl başkan yardımcısı vasıtasıyla veya yardımcıları vasıtasıyla yürütülüyorsa aynı şekilde yürütülür.- 29 Aralık'ta olabilir. Size bu müjdeyi vermiş olayım.- ABD üzerine düşeni yaptı ama Macron'un açıklamaları farklı. Trump'la iş birliğimizi sağlıklı şekilde devam ettiriyoruz. Bu arada, bugün yarın bir grup arkadaşımın Moskova ziyareti olacak. Daha sonra benim Putin ile yüz yüze görüşmem olabilir.- Bir gece ansızın gelebiliriz, diyorum. Bu ne demek? Sürpriz değil mi?- Büyük oranda netleşti.