Erdoğan’dan RTÜK’e Halk TV şikâyeti

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın; Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın katıldığı programda, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine aykırı davranıldığı gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası uygulanması, ihlale konu programın ise beş kereye kadar durdurulması talebiyle RTÜK'e başvuruda bulundu. Bu arada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 29 Ekim 1913'te Ankara'da yaptığı konuşmasında, o dönem Başbakan olan Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan ve asliye ceza mahkemesince Kılıçdaroğlu'nun yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulan dava da itiraz üzerine yeniden görülecek.