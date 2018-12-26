GATA’ya FETÖ operasyonu 30 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün GATA yapılanmasından sorumlu üst düzey bir mahrem imamın, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nın çalışmalarıyla ifşa olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ilde operasyon yaptı. Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bir özel hastane müdürü ile bir sivil doktorun terör örgütüne yardım ettiği kaydedildi. Biri avukat 6 şüphelinin mahrem imam olduğu, 10'unun daha önce "ankesör davalarında" serbest bırakılan askerler olduğu, 14'ünün daha önce haklarında hiçbir işlem yapılmamış askerler olduğu belirtildi. 24 şüphelinin ise askeri darbe girişiminden sonra sivil olarak faaliyet yürüten doktorlar olduğu bildirildi. Örgüt mensubu doktorların aranan FETÖ'cüleri ayarladıkları bazı özel hastanelerde kayıtsız tedavi ettikleri, hamile kadın örgüt üyelerinin doğum işlemlerini yaptıkları belirlendi. Soruşturma dosyasına göre, FETÖ'nün sözde GATA yapılanmasında faaliyet yürüten ve darbe girişiminden sonra sivil olarak teşkilatlanan örgütün sözde üst düzey imamlardan İ.Ş. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı görevlilerinin faaliyeti sonucunda 21 Haziran'da yakalandı. FETÖ'cü askerlerden sorumlu üst düzey mahrem imam olduğu belirlenen İ.Ş.'nin ikametinde yapılan aramalarda el konulan cep telefonununda "2048" oyunu görünümlü, terör örgütü mensuplarınca kullanılan kriptografik haberleşme sistemi bulundu.Bu program üzerinden yapılan örgütsel yazışmalar da tespit edildi. Yazışmaların incelenmesinde, İ.Ş.'nin yakalandığı tarihe kadarki güncel vasıflı 268 sayfa ve 317 ayrı not bulundu. Her biri ayrı başlık altında terör örgütünün GATA yapılanmasındaki asker ve askerlerden sorumlu mahrem imam bilgilerine yer verildiği, halen aktif olan yönetici olan bu şahısların şifreli yazışmaların yer aldığı tespit edildi. Şüphelilerin örgütsel faaliyetlere devam ettikleri ve önemli konularda Kaptan kod adlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen'e bizzat danışıldığı görüldü.FETÖ'NÜN Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndaki müfettişlik sınavlarında yapılan usulsüzlüğe ilişkin soruşturmada 20 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden KHK ile görevden ihraç edilen denetmen Sultan Ş. ile TRT'deki müfettişlik görevinden ihraç edilen eşi Recep Ş., Bodrum'dan bindikleri tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. FETÖ'den haklarında yakalama kararı bulunan çift tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sultan Ş.'nin usulsüzlük yapılan 2010'daki KPSS sınavına girdiği belirlendi. Öte yandan TSK'dan ihraç edilen ve adı Cumhurbaşkanlığı yaver aday listesinde yer alan kurmay albay Hakan Y., binbaşı Mehmet A. ile firari albay İlker A.'nın eşi Ayşegül A. Yunanistan'a kaçamadan Edirne'de yakalandı. Ayrıca FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen eski Danıştay Üyesi Hasan Demir'e FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası verildi.15 TEMMUZ akşamı darbe girişiminin başlamasıyla Konya 3. Ana Jet Üssü'nde görevli bir pilot, "FETÖ darbe kalkışması yapıyor" diyerek Konya Valisi'ne ulaştı. Burak kod adlı havacı teğmen önce kendisi, daha sonra da 7 pilotun itirafçı olmasını sağladı. FETÖ'nün "mahrem yapısı bu itiraflarla çözülmeye başladı. 2016'da TSK'daki FETÖ üyesi askerlere yönelik ilk operasyonda gözaltına alınan 73 askerden 45'i itirafçı oldu. O tarihten itibaren yapılan 16 ayrı operasyonda gözaltına alınan 950 askerden 625'i itirafçı oldu. Kriptoların itirafları sonucunda orduya sızdırılan 2 bin 600'sı muvazzaf asker, bin 900'ü asker abisi, toplam 4 bin 500 örgüt üyesi deşifre oldu. İtirafçı olan Hava Kuvvetleri'ndeki generallerdan sorumlu üst düzey yönetici "Fetullah Gülen ülkesine ihanet etmiştir. Bu nedenle sisteminin çökmesi için ifade verdim" dedi.GAZIANTEP merkezli 16 ilde yapılan operasyonda aralarında muvazzafların da olduğu 23 kişi gözaltına alındı. Malatya merkezli operasyonda ise 8 kişi yakalandı. Balıkesir'de ise 3 şüpheli tutuklandı. Muğla'da ise Yunanistan'a kaçan ağabeyi H.Y.'ye, sahte pasaport gönderen K.Y. tutuklandı. Kayseri'de "Ramiz dayı" kod isimli sanık itirafçı olunca aldığı 1 yıl 10 ay hapis cezasının açıklanması geri bırakıldı.Nazif KARAMAN-Fatih ULAŞ- Zeki ÖZKESKİN-Yüksel TEMEL-Murat SAVAŞ-Halit TURAN / SABAH