Kamboçya’daki beş FETÖ okulu kapatıldı

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Kamboçya hükümetinin müdahalesiyle ülkedeki FETÖ irtibatlı bir üniversite ile bağlı 4 okul kapatıldı. Türkiye Maarif Vakfı'ndan (TMV) yapılan açıklamaya göre, Kamboçya Başbakanı Hun Sen, ekimdeki Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, FETÖ ile mücadelede iş birliği yapılacağı yönünde teminat verdi. Bu ziyaretin ardından Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cahit Bağcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben Kamboçya'ya gitti. Ziyarette yetkililerle bir dizi resmi görüşmelerde bulunulup FETÖ tehlikesi anlatıldı. Yetkililer TMV heyetine, FETÖ irtibatlı Zaman Üniversitesi ve buraya bağlı 4 okulun Kamboçya hükümetinin müdahalesiyle yerel bir şirket tarafından satın alınıp isminin International Paragon University olarak değiştirildiğini bildirdi. Yetkililer okullarda, Türkiye vatandaşı hiçbir personelin, öğretmenin ve yöneticinin kalmadığını ve ülkeyi terk ettiklerini kaydetti. AA