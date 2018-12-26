Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 11:53
- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu - Meclise gelen dosya sayısı 149'a ulaştı

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Buldan'ın yanı sıra HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı hakkındaki Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.

Gelen dosyalar arasında HDP'li Taşçıer'in iki dosyası bulunuyor.

Son gelen 9 fezleke ile Meclise ulaşan dosya sayısı 149 oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN