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MSB'den Netanyahu'ya yanıt: Eli kanlı olanlar Türk ordusunu karalayamaz

Giriş Tarihi: 26.12.2018
MSB'den Netanyahu'ya yanıt: Eli kanlı olanlar Türk ordusunu karalayamaz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türk ordusunun "Kıbrıs'ta işgalci" olduğu yönündeki çirkin iftirasına Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayla yanıt verdi.
Açıklamada, Netanyahu'nun ülkesindeki yolsuzluk suçlamaları ve siyasi sorunlar karşısında dikkatleri başka yere çekmeye çalıştığına yer verilerek, "Lefkoşa'da banyoda katledilen anne ve çocuklar, PKK terör örgütünün kurşuna dizdiği bebekler gibi, ellerinde Filistinli çocukların kanı bulunanlar, barışın teminatı Türk Ordusunu karalayamaz" denildi.
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MSB'den Netanyahu'ya yanıt: Eli kanlı olanlar Türk ordusunu karalayamaz
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