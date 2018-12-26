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‘Operasyonla ilgili her şey planlandı’

Milli Savunma Bakanı , Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyona ilişkin “Bütün her şey programlandı, zamana uygun şekilde devam ediyor” dedi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018
‘Operasyonla ilgili her şey planlandı’
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Operasyon ne zaman, bekleyecek miyiz?" sorusuna Akar, "Bütün her şey planlandı, programlandı. Her şey ona göre, zamana uygun şekilde devam ediyor" karşılığını verdi.
Bakan Hulusi Akar, Münbiç Yol Haritası'na ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi:

MÜNBİÇ İÇİN TAKVİM BELİRLENECEK
"Çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde ABD'lilerle görüşmelerimiz olacak. İlgili askerler görüşüyorlar. Bizim temaslarımız, asker arkadaşlarımızın temasları var. Dolayısıyla en üs düzeyde alınan karar çerçevesinde, siyasi çerçevede bunun içi doldurulacak. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Takvim belirlenecek, belirlendiği zaman sizlere de açıklanacak."
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‘Operasyonla ilgili her şey planlandı’
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