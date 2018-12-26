‘Yüzüğümüz var beni bırakmaz’

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İstanbul TEM otoyolu Hasdal mevkisinde hafriyat yüklü kamyonun polis aracına çarpması sonucu şehit olan 28 yaşındaki trafik polisi Servet Arslan için memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesi'nde cenaze töreni düzenlendi.Cenaze törenine, Samsun Valisi Osman Kaymak, şehidin ailesi ve yaklaşık 3 bin vatandaş katıldı. Şehidin babası Bayram ve annesi Hatice Arslan güçlükle ayakta durabildi. Şehidin 3 ay önce nişanlandığı Yağmur Dinçtaş ise nişan yüzüğünü öpüp "Benim yüzüğüm var. Bizim nişanımız, hayallerimiz var. O beni çok seviyordu. O beni bırakmaz" diyerek gözyaşı döktü. Çiftin 25 Ağustos'ta düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Arslan'ın cenazesi, Zeyfeli Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.