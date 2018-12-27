Battaniye’deki saç kılından, terörist cesetlerine ulaşıldı

Diyarbakır'ın Hani İlçesinde 1 polisi şehit ettikten sonra yaralı kaçan ardından PKK'lı işbirlikçilerce gizlice toprağa gömülen 1'i 300 bin liralık Gri listede 2 teröristin gömüldükleri yerden çıkarılmasında Jandarma nefes kesen operasyona imza attı. Teröristlerce terk edilen aracın bagajındaki battaniyeden alınan kıl örneği DNA eşleşmesi için adli tıpa gönderildi.



İstihbarat ekipleri ise teröristlerin olayda kullandıkları aracı Lice'nin Birlik Köyünden temin ettiklerini belirleyince 1'i kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı. Battaniye'deki kıl örneği kadının DNA'sı ile eşleşince sorguda 2 teröristin yaralı olarak köye geldiklerini, 1'inin aynı gün öldüğünü, diğerinin de Jandarma timlerinin köyün etrafını sarmış olması nedeniyle tedavi için çıkaramadıklarından dolayı kan kaybından öldüğünü ve ikisini de örgütün talimatıyla gizlice gömdüklerini itiraf ettiler.





Hani ilçesinde 17 Aralık'ta içinde teröristlerin olduğu aracı takibe alan güvenlik güçlerine açılan ateşte polis Nazım Tuncer şehit oldu. Olayda yaralanan 2 terörist bulundukları aracı terk etti. Olaydan sonra bölgeye sevk edilen Roketler adlı Jandarma Özel Harekât Timleri kan izlerini takip ederek 2 teröristi aramaya başladı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun da operasyon bölgesine giderek bizzat yönettiği operasyonda Jandarma timleri nefes kesen bir operasyona imza atarak müthiş bir takiple kan kaybından ölen ve gizlice gömülen 2 teröristin cesetlerine ulaştı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, teröristlerin terk ettikleri aracın bagajında bir battaniye ve üzerinde kadın saç kılı bulundu. Kıl örnekleri Jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla delil poşetine alınarak DNA eşleşmesi için ATK'ya gönderildi. Ardından sürek operasyonu başlatıldı. Kaçan teröristlerin kan izlerinden kaçtıkları güzergâh belirlendi. 2 teröristin de PKK'nın Ape Musa alanı diye adlandırdığı Lice'nin Birlik Köyüne kaçtıkları tespit edilince köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek operasyon başlatıldı.

İstihbarat birimlerince yapılan tespitler sonucu köyde 3 kişi gözaltına alındı. Sorgulanan terörist işbirlikçileri yaralı teröristlerden Harun Kop kod adlı Ayhan Küçükçelebi'nin aynı gün ölünce örgütten gelen talimatla gizlice bir dere yatağına muşambaya sarıp gömdüklerini itiraf ettiler. Zanlıların yer göstermesi için jandarma timleri teröristin cesedini çıkarıp adli tıp kurumuna gönderdi. Köyde operasyon devam ederken yaralı ikinci teröristin de öldüğü bilgisi üzerine Jandarma timleri operasyonu genişletti. Birlik-Şenlik Köyleri ile bağlı 6 mezrada daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi.







Bu kez 1'i kadın 3 kişi daha gözaltına alındı. Kadından alınan saç kılı örneği DNA eşleşmesi için Adli Tıp'a gönderilince teröristlerin yaralı kaçtıkları aracın bagajındaki battaniye üzerindeki saç kılının gözaltına alınan kadına ait olduğu belirlenince teröristlerin bu kişilerce tedavi edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Sorgularında suçlarını itiraf eden zanlılar, kasığından ve karın boşluğundan 2 kurşunla ağır yaralanan ikinci teröristin Botan kod adlı Veli Taşkıran olduğunu, köyde sokağa çıkma yasağıyla birlikte Jandarma timlerinin köyün çevresini çembere alması nedeniyle teröristi tedavi için köyün dışına çıkaramadıklarını, bu nedenle kan kaybından ölmesi üzerine onu da Ayaz mezrası yakınlarında bir dere yatağına gömdüklerini itiraf ettiler. Zanlıların yer göstermesi sonucu bu teröristin de cesedi gömüldüğü yerden çıkarılarak otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Teröristlere yardım eden 8 kişi ise tutuklandı.

300 BİN LİRALIK GRİ LİSTEDE ARANIYORDU

Dağda terörist faaliyet yürütürken sağ yakalanan Veli Taşkıran Bingöl Cezaevinde tutukluyken firar edip tekrar örgüte katıldı. 300 bin liralık Gri listede aranan Taşkıran örgütün sözde Amed Eyaleti Ape Musa bölge sorumlusuydu. 34 ayrı silahlı terör saldırısından dolayı hakkında yakalama kararı bulunan terörist Taşkıran, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü binasının altına tünel kazarak bomba yerleştirip 1'i polis 3 kişinin şehit edildiği hain saldırının da baş faili olarak aranıyordu.



