Cesedi bulunan terörist, üst düzey sorumlu çıktı

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Diyarbakır'da polis memuru Nazım Tuncer'i (üstte) şehit ettikten sonra yaralı kaçtığı köyde cesedi bulanan teröristin örgütün eyalet sorumlusu Veli Taşkıran olduğu ortaya çıktı.17 Aralık'ta Hani'de yapılan yol kontrolü sırasında, polisin takibinden kurtulmak için ateş açan teröristler, polis memuru Nazım Tuncer'i şehit etmişti. Ağır yaralı olarak kaçan teröristin cesedi ise 23 Aralık'ta Hani Birlik köyü kırsal alanında toprağa gömülü vaziyette bulunmuştu. Kimlik tespiti yapılan teröristin örgütün sözde Amed eyalet sorumlusu "Botan" kod adlı terörist Veli Taşkıran olduğu ortaya çıktı. Teröristin, 34 ayrı saldırının faili olarak arandığı belirlendi.Veli Taşkıran