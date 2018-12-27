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'da /'li terörist yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan / üyesi bir terörist 'nın ilçesinde yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 10:55
Ceylanpınar'da PKK/PYD'li terörist yakalandı

İlçede yapılan bir başka operasyonda ise sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenerek, gözaltına alınan A.İ. tutuklandı.
Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da kaçak yollardan Türkiye tarafına geçmeye çalışan Ö.P. adlı PKK/PYD üyesi terörist jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Ö.P., Jandarma Komutanlığı'na götürülerek, sorguya alındı.Ö.P, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

ÖRGÜT PROPAGANDASINA 1 TUTUKLAMA

Öte yandan ilçe merkezinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen A.İ.'nin evinde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Ceylanpınar'da PKK/PYD'li terörist yakalandı
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