İzmir merkezli operasyonda ByLock kullancısı 12 kişi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı tespit edilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

BYLOCK KULLANICISI 12 KİŞİ GÖZALTINDA

Emniyet güçleri, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle 31 isim hakkında operasyon başlattı. İzmir merkezli başlatılan operasyon kapsamında Konya, Bitlis, Kars, Antalya, İstanbul, Ankara, Mardin şehirlerine eş zamanlı yakalama işlemi yapıldı.

Şüpheli 31 kişiden 12'si gözaltına alındı. Şüpheliler Şengül Y., Nurten H. Y., Esma D., Hakan Y., Mehmet K. K., Nazım Ç., Mehmet N. E., Hadice G., Emine A., Leyla İ., Abbas G. ve Fatma B.'nın bulundukları şehirlerdeki emniyet gözaltı işlemleri sürüyor.

19 ŞÜPHELİ İSE ARANIYOR

FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock haberleşme programını kullandıkları tespit edilen şüpheli 19 kişi ise baskın yapılan ev adreslerinde bulunamadı. Şüpheli isimlerin aranmasına devam ediliyor.