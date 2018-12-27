İzmir’de PKK propagandasına gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapılan kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Başsavcı Ömer Faruk Aydıner'in talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.



PKK/KCK PROPAGANDASI YAPAN 12 KİŞİ GÖZALTINDA



Bu sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında İzmir ve ilçelerinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 15 şüpheliden 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cüneyt G., Ahmet A., Faruk D., Zeliha A., Mehmet R.A., Veysi K., Halit D., Ahmet G., Zühal Ç., Mehmet Z. G., Ümran A. ve Buse E. emniyetteki işlemleri sürüyor.



TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DERGİLERİ VE KİTAPLAR BULUNDU



Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama sonucu çokça dijital materyal, PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren kitap ve dergiler ele geçirildi.



KURUSIKI TABANCA ELE GEÇİRİLDİ



Şüpheli Ahmet G.'nin ikametinde bir tane kurusıkı tabanca ve silaha ait bu üç tane adet fişek ele geçirildi. Arama kararı çıkartılan diğer üç şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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