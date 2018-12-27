Kenan Sofuoğlu sosyal medyayı sallayan fotoğrafıyla ilgili açıklama yaptı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun meclis odasında, meclis masasına ayaklarını uzatarak poz vermesi ve fotoğrafta görünen iki kişiye hitaben emir erlerim yazarak paylaşım yapması, sosyal medyada günün konusu oldu.

Kenan Sofuoğlu, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Fotoğrafla siyasete espri katmak istediğini belirten ve eleştirilerin yanlış anlamalar üzerine yapıldığını ifade eden Milletvekili Sofuoğlu şöyle yazdı:

"Siyasete biraz espri katmak amacıyla yapmış olduğum paylaşım, kastının ötesinde anlamlara taşınmıştır. Tabi ki bunu kesinlikle doğru görmüyorum ancak lüzumsuz tartışmalara sebebiyet vermemek için bu paylaşımı 4 dakika içinde kaldırdım. Yanlış anlama üzerinden gelen eleştirilerin, başımın üstünde yeri var. Hususen yanlış anlama kastiyle gelen eleştirileri milletin vicdanına havale eder saygılarımı sunarım."