BUGÜN NELER OLDU

MeclisGenel Kurulu'nda görüşülen Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili teklifinin ilgili maddesinin kabulü ile bazı köprü cezalarına af geldi. Buna göre; araç sınıfları itibarıyla geçiş yasağına rağmen 2 Kasım 2016'dan yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere kesilen idari para cezaları uygulanmayacak, ödeyenlere paraları iade edilecek. Vatandaşa iade edilecek tutar 19 milyon 922 bin lirayı bulacak. Düzenlemeye göre trafik cezaları 2019 yılında artırılmayacak.