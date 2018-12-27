“Maraşlılar Kılıçdaroğlu’na gereken dersi verecek”

BUGÜN NELER OLDU

AKParti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tekstilin merkezinde işsizlik var. Kahramanmaraş'ın tercihi neresi? 'AK Parti'ye oy vereceğim' diyor. Ver kardeşim, daha çok sürünürsün" sözlerine sert çıktı. Güvenç, "Bir şehir halkına kimse 'sürünürsün' diyemez. Yanlış bilgilerle ucuz siyaset yapıyor. Benim kahraman şehrim 31 Mart'ta ona gereken dersi verecek" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Meclis Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddini aşan ifadeler kullandı. Erdoğan'dan 'Tayyip' diye söz eden Altay'a AK Partililer büyük tepki gösterdi.