O aileler barıştı

Erzurum'da 5 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan ve 6 kişinin öldüğü kan davası, SABAH'ın gündeme getirmesi sonrasında son buldu.Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Kopal Beldesinde yaşayan Durmaz ve Yazan aileleri, arasında 5 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir kişinin öldürülmesinin ardından başlayan kan davasında, şimdiye kadar 6 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yazan ailesi üyeleri, güvenlik nedeniyle Kopal ve Karaçoban'a gidemez olunca, kaymakamlık, beldeden ayrılarak Gedikli mezrasına yerleşen ailenin 21 çocuğu için konteynır okul kurmak zorunda kaldı. SABAH'ın bu olayı manşetten Türkiye gündemine taşımasıyla Devreye giren Erzurum Valisi Okay Memiş, iki aileyi barıştırdı.Kopal beldesinde bulunan taziye evinde bir araya gelen aileler önce camide Kuran-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini etti. Ardından Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda kent protokolü Kopal beldesine gitti. Taziye evinde konuşma yapan Erzurum Valisi; "İnsanlar hata yapabilir. Hepimiz beşeriz. Kimse hatasız değildir. Hayatımızın her evresinde hatalarımız oluyor. Önemli olan biz insanların bu hataları bağışlamasıdır. Biz her sorunumuzda Kuran'a başvuracağız. Kuran bize barışı emreder. Şimdi o günler geride kaldı. Devlet olarak her zaman arkanızdayız. Önemli olan bu barışı sürdürmektir. Buna inancım tamdır" diye konuştu. Konuşmaların ardından Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula dua etti. İki aile üyeleri birlikte yemek yiyerek barıştı.İlçenin kanaat önderlerinden Abdullah Seyitoğlu, yaptığı açıklamada barışın devam edeceğinin söyledi. Kan davası nedeniyle cezaevinde bulunan 9 aile üyesinin ise tahliyeleri için devletten yardım istedi. Seyitoğlu'nun bu talebine karşılık Vali Memiş ise; "Yargıya müdahale etmeden elimizden geleni yaparız" yanıtını verdi.Kopal beldesinden göç ederek yakında bir mezraya taşınan Yazan ailesinin çocukları ise geçen günlerde gündeme gelmişti. Vali Memiş'in talimatıyla köyde kurulan konteynırda eğitim görecek olan çocukların bir süre daha aynı yerde eğitim görecekleri ve yakında Kopal'da ki okulda taşımalı olarak eğitim görecek.