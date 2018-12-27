Tekirdağ’da 1 kişi DEAŞ’tan yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Tekirdağ genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve örgüt adına faaliyet gösteren şahısların deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından DEAŞ terör örgütünün ideolojisi ve amaçları doğrultusunda ve Atatürk'ü, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organları aleyhinde paylaşımlarda bulunan şüpheli E.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından ve adli makamlara sevk edildi.