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’da 1 kişi ’tan yakalandı

’ın Çorlu ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü 'ın ideolojisi ve amaçları doğrultusunda paylaşım yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 10:48
Tekirdağ’da 1 kişi DEAŞ’tan yakalandı
Tekirdağ genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve örgüt adına faaliyet gösteren şahısların deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından DEAŞ terör örgütünün ideolojisi ve amaçları doğrultusunda ve Atatürk'ü, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organları aleyhinde paylaşımlarda bulunan şüpheli E.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından ve adli makamlara sevk edildi.
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Tekirdağ’da 1 kişi DEAŞ’tan yakalandı
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