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Emine Erdoğan, ile görüştü

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018
Emine Erdoğan, Sudan Genel Eğitim Bakanı ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sudan Genel Eğitim Bakanı Mashair Ahmed Elamin Abdalla ile görüştü. Emine Erdoğan, Abdalla ile kadının güçlendirilmesi, kadın sorunları ve eğitim konusunu ele aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Abdalla, eğitim alanındaki iş birliklerinden dolayı Emine Erdoğan'a memnuniyetini bildirdi. Bakan Abdalla, Türkiye'nin Sudan'a sağladığı destek için Emine Erdoğan'a teşekkür etti.
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Emine Erdoğan, Sudan Genel Eğitim Bakanı ile görüştü
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