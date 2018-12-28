Eski emniyet müdürlerine FETÖ’den hapis cezası

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle çoğu Emniyet'teki görevlerinden ihraç edilen ve aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu davada sanıklara, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. MİT'e ait TIR'ların durdurulduğu dönemde Adana Emniyet Müdürü olan Ahmet Zeki Gürkan ile eski Personel Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Cevat Bayri, eski Bingöl Emniyet Müdürü Ercan Taştekin ve eski Çankaya İlçe Emniyet Müdürü Savaş Demirel, 8 yıl 9'ar ay hapisle cezalandırıldı. Bu arada Bursa'da FETÖ'ye yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında yakalanan 20 zanlıdan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.