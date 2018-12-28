FETÖ’nün kilit adamı KKTC'de yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2014 ile 2017 yıllarında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sivil İşler Daire Başkanında görev yapan Albay Hüseyin Atik, Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı. Atik, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı özel ekipler tarafından sessiz sedasız teslim alınarak Türkiye'ye götürüldü.

Kıbrıs'ta kaldığı süre içinde KKTC vatandaşlığı alan Atik, hakkında soruşturma başlatılınca görevinden ayrıldı. Kıbrıs'a yerleşen Atik faaliyetlerini buradan sürdürmeye devam etti.

Albay Hüseyin Atik'in KKTC'de görev yaptığı süre içinde polis ve asker içerisindeki FETÖ yapılanmaları konusundaki bağlantıları araştırılıyor.

2016 YILINDA KIBRIS VATANDAŞI OLMUŞTU...

KKTC'de görev yapan FETÖ'cü Albay Hüseyin Atik, hakkında soruşturma başlatılınca görevinden ayrıldı ve 22 Eylül 2016 tarihinde de Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC vatandaşı yapıldı. KKTC vatandaşı olan Atik, ev satın alarak KKTC'ye yerleşti...