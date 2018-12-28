HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki dava

- "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan HDP Diyarbakır Milletvekili Aydeniz'in yargılanmasına devam edildi - Mahkeme, Aydeniz'in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddetti

DİYARBAKIR (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Aydeniz katılmadı, sanığın avukatı ise salonda hazır bulundu.

Aydeniz'in avukatı, müvekkilinin milletvekili olması nedeniyle görevi gereği yurt dışına çıkması gerektiğini belirterek, bu yasağın kaldırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Aydeniz'in duruşmalara gelmemesi, kaçma ihtimalinin bulunması, üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin yer alması ve suçun Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki katalog suçlardan olmasını gerekçe göstererek, yurt dışı çıkış yasağı talebinin reddine karar verilmesi ve tutuklanması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, tutuklama ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması taleplerini reddederek, duruşmayı erteledi.

- İstenilen ceza

İddianamede, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.