Mehmetçik nefesiyle ısıttı

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Donmak üzere olan 6'sı çocuk 13 Suriyeliyi Mehmetçik kurtardı. Parkasını verdiği Suriyelileri kacağında ambulansa taşıdı. Donmak üzere olan bir bebeği de nefesiyle ısıtmaya çalıştı. Hatay'ın Altınözü ilçesinde güvenlik güçleri donmak üzere olan 6'sı çocuk 13 Suriyeliyi kurtardı. Olay, saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Babatorun Mahallesi ile Yolağzı Mahallesi arasında kalan bölgede meydana geldi.Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan 6'sı çocuk 13 Suriyeli soğuk ve yağmurlu havanın da etkisiyle donma tehlikesi geçirdi. Altınözü'nde bulunan akrabalarına cep telefonu aracılığıyla konum atan Suriyeliler için jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Arazi şartları elvermediği için jandarma ekipleri arama çalışmalarını yürüyerek gerçekleştirdi.Soğuktan donmak üzere olan Suriyelileri bir süre sonra bulan jandarma ekipleri, donma tehlikesi geçiren Suriyelilere kendi parkalarını verdi. Bazıları bayılmak üzere olan göçmenleri kucaklarında taşıyarak ambulansa götüren askerler, donmak üzere olan bir bebeği de nefesiyle ısıtmaya çalıştı. Donmak üzere olan Suriyeliler çağrılan çok sayıda ambulans ile çevredeki hastanelere götürerek tedaviye alındı.