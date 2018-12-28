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Tüneller görüntülendi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018
Tüneller görüntülendi
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç ilçe merkezinin çevresinde yeni tüneller açıyor. ABD'nin hava desteği ve silah yardımlarıyla Ağustos 2016'da ilçeyi terör örgütü DEAŞ'tan ele geçiren YPG/PKK, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı hazırlık yapıyor. Videolarda, tünellerin uzatılması amacıyla kazım çalışmasının devam ettiği görülüyor. Elektrik tesisatı çekilerek aydınlatılan tünellerde iş aletleri ve el arabaları bulunuyor. Eğilmeksizin ve silah teçhizatıyla rahatlıkla yürünebilecek genişlikte kazılan tüneller, ilçe merkezini çevreliyor
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Tüneller görüntülendi
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