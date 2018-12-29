Ankara’da DEAŞ operasyonu: 52 şüpheli gözaltında

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da DEAŞ yönelik yürütülen soruşturmada 52 şüpheli gözaltına alındı. Firari 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Adreslerde yapılan aramalarda ise 9 mm çapında bir ruhsatsız tabanca, buna ait 8 fişek, 14 bin 200 lira, bir av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Baskın yapılan adreslerden biri de Altındağ ilçesinde yurt şeklinde kullanılan adres oldu. Binadaki 10-16 yaşlarında 8 çocuğun, savcının talimatıyla Çocuk Şubesine teslim edildiği, çocukların ifadeleri sonrasında ailelere teslim edileceği öğrenildi. Üzerinde bir iş yerine ait tabela bulunan binaya düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alındı.