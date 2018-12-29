Annenizin, babanızın hocanızın elini öpün

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programdan çıkışında öğrencilerle sohbet etti. İstanbul'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na giden Erdoğan, programdan çıkan öğrencileri görünce makam otomobilini durdurttu. O anlara ait görüntüleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Gecenin dondurucu soğuğunda bile içimizi ısıtır samimiyet..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.Erdoğan öğrencileri "Beğendiniz mi Kongre Merkezimizi?" diye sordu. Öğrenciler ise "Çok beğendik" yanıtını verdi. TÜRGEV Hümeyra Ökten Kız Öğrenci Yurdu'nun yöneticisi Birsen Gözlü Sümer, Erdoğan'ı yurda davet etti. Erdoğan, bu davete, "Esra ablanızla görüşün, bir ayarlama yapalım inşallah" karşılığını verdi. Erdoğan, elini öpmek isteyenlere ise "El öptürmüyorum. Annenizin, babanızın bir de hocanızın elini öpün" diye nasihatta bulundu. Erdoğan'ın bu sözlerine bir öğrencinin, "Siz bizim için bir hoca, bir üstat değil misiniz?" diye karşılık vermesiyle duygusal anlar yaşandı.