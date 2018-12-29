Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Annenizin, babanızın hocanızın elini öpün

Annenizin, babanızın hocanızın elini öpün

Başkan Erdoğan, Külliye önünde sohbet ettiği öğrencilerin el öpme isteğine karşı çıktı. Bir öğrenci Erdoğan’a “Siz bizim için bir hoca, üstat değil misiniz” diye sorunca duygusal anlar yaşandı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2018
Annenizin, babanızın hocanızın elini öpün
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programdan çıkışında öğrencilerle sohbet etti. İstanbul'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na giden Erdoğan, programdan çıkan öğrencileri görünce makam otomobilini durdurttu. O anlara ait görüntüleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Gecenin dondurucu soğuğunda bile içimizi ısıtır samimiyet..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Erdoğan öğrencileri "Beğendiniz mi Kongre Merkezimizi?" diye sordu. Öğrenciler ise "Çok beğendik" yanıtını verdi. TÜRGEV Hümeyra Ökten Kız Öğrenci Yurdu'nun yöneticisi Birsen Gözlü Sümer, Erdoğan'ı yurda davet etti. Erdoğan, bu davete, "Esra ablanızla görüşün, bir ayarlama yapalım inşallah" karşılığını verdi. Erdoğan, elini öpmek isteyenlere ise "El öptürmüyorum. Annenizin, babanızın bir de hocanızın elini öpün" diye nasihatta bulundu. Erdoğan'ın bu sözlerine bir öğrencinin, "Siz bizim için bir hoca, bir üstat değil misiniz?" diye karşılık vermesiyle duygusal anlar yaşandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Annenizin, babanızın hocanızın elini öpün
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN