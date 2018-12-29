‘Başkan Erdoğan’ın bize verdiği değeri yüreğimde hissettim’

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Külliye'de gerçekleştirilen Engelliler ile Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Ataması Töreni'nde yarım saatte ağzıyla Erdoğan portresi çizen engelli ressam Yusuf Akgün SABAH'a o anı anlattı:Başkan Erdoğan'ın, bir engelli olarak hayata tutunmamda etkisi büyük. İlk buluşmamız 13 yıl önceydi. Onunla tekrar karşılaşmak heyecan vericiydi. Unutulmadığımı ondan duymak beni çok duygulandırdı. Sahnede engelimi biliyor olmasına rağmen elimi uzun uzun sıktı. Zor şartlar altında başardıklarıma ne kadar değer verdiğini o an yüreğimde hissettim" dedi. Başkan Erdoğan, Akgün'den hediyesini aldığında "Utanmadan sıkılmadan bir de engelli diyorlar. Ne engellisi be, sağlamı yapabilir mi bunu? Mesele ruh, evvelallah, çok teşekkür ediyorum" demişti.