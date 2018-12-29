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kimdir ve nereli? Belediye Başkan adayı Beşir Açıkça mı olacak?

camiasında ilçe belediyeleri için isimler netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını hem de İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını belirleyecek. AK Parti Belediye Başkan adayı olacağı konuşulan kimdir ve nereli?

Giriş Tarihi: 29.12.2018 15:05
Beşir Açıkça kimdir ve nereli? AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Beşir Açıkça mı olacak?

Siirt doğumlu olan Beşir Açıkça, avukatlık mesleğini görevini icra ediyor. AK Parti Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı Beşir Açıkça mı olacak? sorusu araştırılıyor. Peki Beşir Açıkça kimdir?

BEŞİR AÇIKÇA KİMDİR?

1982 yılında Siirt/Şirvan'da doğdu. İlk, Ortaöğretim Ve Lise Eğitimini İstanbul Gaziosmanpaşa'da tamamladı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2003 yılından beri Gaziosmanpaşa'da Serbest Avukatlık yapmaktadır.

Aynı zamanda Adalet Bakanlığı'na bağlı Resmi Arabulucudur. Askerlik görevini 2005 yılında yedek subay olarak tamamladı.

Meslek hayatı boyunca, bağlı bulunduğu İstanbul Barosu ile Üniversitelerin düzenlemiş olduğu bir çok sertifikalı eğitim kurslarına katıldı. Siirt Vakfı yüksek istişare kurul üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. Yine çeşitli dernek ve cemiyetlerde yöneticilik yaptı. İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

2003 yılından beri serbest avukatlık yapmakta. Aynı zamanda adalet bakanlığına bağlı resmi arabulucu. Bir dönem Ak Parti İl Gençlik Kolları Hukuk Komisyonunda görev aldı. Daha sonra Gaziosmanpaşa Ak Parti İlçe Teşkilatı Siyasi Hukuki İşler Komisyonunda görev aldıktan sonra 2011 yılında 4. Olağan Kongre İle Birlikte İlçe Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine seçilerek, Seçim İşleri Biriminde görev aldı.

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