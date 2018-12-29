BUGÜN NELER OLDU

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen "Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak" Sempozyumu İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) konferans salonunda başladı. 3 gün sürecek panele İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Yönetimi Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Duran ile çok sayıda davetli katıldı. Panelde bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, "Zamanın ruhunda bu var, büyük resmi ıskalayıp, aralarda kaybolup, bir sürü kusurlar bulup, kendine hiç bakamamazlık. Büyük resme bakılırsa fatihler yetişir ama devamlı kendimizi görmeyip, başkalarını küçük görüp, hatalara yoğunlaşırsak ne fatih yetişir ne fetihler olur" dedi.