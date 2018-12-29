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kimdir ve nereli? Güngören Belediye Başkan adayı Fatih Özçiçek mi olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını bugün açıklayacak. Güngören için ismi geçiyor peki Fatih Özçiçek kimdir ve nereli?

Giriş Tarihi: 29.12.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 14:50
Fatih Özçiçek kimdir ve nereli? AK Parti Güngören Belediye Başkan adayı Fatih Özçiçek mi olacak?

AK Parti Güngören Belediye Başkan adayı Kağıthane mi olacak? Güngören; Merter, Davutpaşa, Haznedar gibi mahalleri içerisinde barındıran Güngören'de Fatih Özçiçek'in adı geçiyor. Fatih Özçiçek kimdir ve nereli?

Fatih Özçiçek kimdir?

Fatih Özçiçek, Trabzon'da 1979 yılında dünyaya gelmiştir. Özçiçek, 7 yaşındayken İstanbul'a gelmiş, ilk ve ortaokulu burada tamamlamıştır. Özçiçek, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2003 yılında mezun olmuştur. 2004'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç A.Ş.'nin muhasebe departmanındaki görevini bırakarak, Güngören Belediyesi iştiraki olan Altyapı A.Ş'nin yöneticiliğini üstlendi.

Fatih Özçiçek, Fazilet Partisi ile siyaset sahnesine girdi. Fazilet Partisi'nin mahalle teşkilatları ile ilk deneyimini yaşayan Özçiçek, kuruluş çalışmalarından itibaren AK Parti'nin içinde yer almıştır. AK Parti Güngören İlçe Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olan Özçiçek, aynı zamanda Kurucu Gençlik Kolları Başkanı olarak göreve başladı. Özçiçek, 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Güngören Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2009 Yerel Seçimleri'nin ardından belediye yönetimindeki yeni yapılanma çerçevesinde Güngören Belediyesi Başkan Yardımcılığına getirildi.

Fatih Özçiçek iyi derecede Arapça ve İngilizce biliyor. Özçiçek evli ve bir çocuk babası...

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Fatih Özçiçek kimdir ve nereli? AK Parti Güngören Belediye Başkan adayı Fatih Özçiçek mi olacak?
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