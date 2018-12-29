Ekrem İmamoğlu’nun arkadaşından çirkin paylaşım

BUGÜN NELER OLDU

CHP'ninİstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu destekçileri sosyal medya üzerinde çirkin bir paylaşıma imza attı. İmamoğlu ve eşinin fotoğrafı ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşinin fotoğrafı yanyana konulup altına da, "İstanbul Belediye başkan adayları ve eşleri. Bir tarafta aydınlık, diğer tarafta karanlık" yazıldı. Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışan S.G. ve Beylikdüzü Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi N.Ç.'nin yaptığı paylaşımı, CHP'li Meclis Üyesi N.K.S. de begendi. Başörtüsü düşmanlığını bir kez daha gösteren skandal paylaşım, gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.