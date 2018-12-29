Mehmetçik Herekol’u teröristlere dar etti

BUGÜN NELER OLDU

Siirtİl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK'nın bir dönem kamp alanı olarak kullandığı Pervari ilçesindeki 2047 rakımlı Herekol Dağı'nı teröristlere dar etti. Bir dönem terör örgütü PKK'nın kamp alanı olarak kullandığı dağa son 11 ay içerisinde 700 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 56 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında terör örgütünün sözde kadın kolu komutanlarından ve Herekol sorumlusu F.İ. ve sözde Hareketli Birlik Herekol sorumlusu A.K. de bulunuyor. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonu sürüyor. Bu arada Muş'un Varto ilçesinde 4 yıl önce bölücü terör örgütü PKK'ya katılan kadın terörist 19 yaşındaki Y.Ş., örgüt içinde maruz kaldığı istismardan kaçarak Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu. Örgüt içerisinde yaşanan çarpık ilişkileri anlatan Y.Ş., "Dağdakiler bir an evvel o ıstıraptan kurtulup gelip teslim olsunlar" diye konuştu. Öte yandan son bir haftada yurt içinde ve dışında düzenlenen operasyonlarda 27 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.