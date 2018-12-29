O hainlerle ilgili davada sona gelindi

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde İstanbul Sancaktepe'de bulunan 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin dava, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 9'u tutuklu 11 sanık katıldı. Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ'cü firari askerin ise bu ülkeden iade edilmediklerinin beklenildiği tutanağa kaydedildi. Mevcut sanıkların savunmalarının tamamlandığı davada bu kez cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.15 Temmuz darbe girişiminde Yunanistan'a kaçan 8 firari askerin de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında açılan 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı davasında cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, bir darbeciye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 9'una ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Yunanistan tarafından iade edilmeyen 8 hainin dosyalarının ayrılmasını isteyen savcı, bir sanığın ise beraatini talep etti. Mütalaada, 15 Temmuz gecesi 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan havalanan helikopterlerden birinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için giden timleri taşıdığı kaydedildi.