ÖSO: Münbiç oyununu biz bozacağız

BUGÜN NELER OLDU

Terörörgütü PKK/ YPG'nin Münbiç'ten çekileceği ve Suriye Ordusu'nun kente girip bayrak diktiği iddialarına Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından cevap geldi. ÖSO komutanları, "10 bin kişilik ordumuzla Münbiç önündeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek emri bekliyoruz" dedi. Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir "YPG/ PKK gündem değiştirerek operasyonu engelleyeceğini düşünüyor. Biz bu oyunu bozacağız Türk Ordusu ile birlikte Münbiç'i kurtaracağımızı günü bekliyoruz" dedi. Cepheye dualarla uğurlanan ÖSO'na bağlı askerler de Münbiç'i almadan dönmeyeceklerini söyledi. YPG'nin, TSK'nın ÖSO ile birlikte yapacağı operasyonu engellemek ve zaman kazanmak için yalana başvurduğu öğrenildi.